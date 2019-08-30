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В Польше случилась экологическая катастрофа: подробности

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В польской столице Варшаве из строя вышла станция очистки сточных вод "Цайка", в результате чего в главную речку страны Вислу сливаются канализационные отходы.

Об этом на пресс-конференции 28 августа заявил президент столицы Рафал Тшасковский, сообщает польское издание "Do rzeczy".

По его словам, произошел сбой одного из сборщиков, который перерабатывал отходы из левобережной части Варшавы. Сточные воды были направлены на второй из коллекторов, который прекратил работу на следующий день. На данный момент в реку стекает 3 тысячи литров сточных вод за секунду.

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На Висле экологическая катастрофа

На Висле экологическая катастрофа

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Также Министр окружающей среды Генрик Ковальчик отметил, что информация об аварии поступила со значительной задержкой.

В свою очередь премьер-министр страны Матеуш Моравецкий прокомментировал ЧП. Он отметил, что это может быть не просто экологическая, а эпидемиологическая катастрофа и заверил в поддержке местных органов власти со стороны центрального правительства в данном вопросе.

"Это может быть даже эпидемиологическая катастрофа, поэтому мы создали кризисную команду и действовали быстро. Армия уже исследует, мы создадим понтонный мост, чтобы двигаться, сделать обход через Вислу, чтобы эти сточные воды просто текли туда, куда они должны течь, а не дальше в Вислу, создавая серьезную угрозу, в частности для здоровья", – отметил премьер-министр Моравецкий.

Матеуш Моравецкий

Матеуш Моравецкий

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Персона
Матеуш Моравецкий
Место
Польша Варшава
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