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В Польше рухнул со склона автобус с украинцами: есть жертвы, десятки пострадавших

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В пятницу, 17 августа, в Польше в Подкарпатском воеводстве произошло смертельное ДТП с автобусом украинской регистрации.

В результате аварии погибли три человека, еще 51 – получили ранения, передает ТСН. Отмечается, что туристический автобус упал со склона и несколько раз перевернулся. Всего в салоне находилось 54 человека, в том числе и дети.

Автобус вез туристов из Львова и направлялся в Австрию.

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Девять человек находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель автобуса разбил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус сорвался с 30-метрового склона и несколько раз перевернулся. Также сообщается, что большинство людей в автобусе спали, когда произошла авария.

Как сообщается, на данный момент водитель автобуса задержан. В польской прокуратуре отметили, что скорее всего, 19 августа он будет допрошен и ему предъявят обвинения

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа в Венгрии разбился микроавтобус с закарпатцами, которые ехали домой. Пострадали 12 человек.

Место
Польша
Объект
ДТП
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Комментарии на сайте не модерированы
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
"— Небо... небо не видело такого позорного некрофага как ты, ипу-ипу -ловец лохов". Для такого трупоеда хорошо бы - пожизненный эцих с гвоздями, но думаю, что такую падаль ждет что-то похлеще. А на счет "ансам бля" вашего александровского - то ты прав - сейчас они исполняют под заказ украинцев любые мелодии и очень вдохновенно, а "доктор лиза" - вылизывает им (украинцам ноги). Там многие кацапские твари, которые смеялись над смертью украинцев - таперича заняты усердным вдохновенным искуплением.
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Katerina Katja
Katerina Katja
Одиозный Сергей, Поскуда ты нищий холод. Вы всему Es моите туалеты.У нас в Прибалтики считают Вас ворами врунами.
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Иппу Лох Лов
Иппу Лох Лов
Нехуй шастить!Ансамбль Алексанрова,над гибелью которого шароварники так глумились,им сейчас "щенявмерлу" вдохновенно играет.
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Graff Alekss
Graff Alekss
Иппу Лох Лов, tak tyam po Evgeniy pANASENKOVY, RYSKIE YBIITSU LETELI PLJSAT NA KOSTJX SIRIISKIX DETEI, LETELA TYSKA SO SVINJMI V NEBESA, VEZLA V SEBE ZARAZY, PLJSAT LETELI NA KOSTJA NO EBNYLIS VSE SRAZY,OPPA MA TRYLLJLJA I EBNYLIS SVINI VSE SRAZY OPAPAMA TRYLJLJLJJ I EBANMSI SRAZY
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3
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
При давление вышe 140/90 - cрочно чиститe соcуды! Домашний споcоб прочиcтить сосуды без врачeй http://dom.forumsua.com
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Tarasik
Tarasik
Бочарова Татьяна, тварь, ну хоть в новости про смерть людей спамить не стоит.
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