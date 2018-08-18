В Польше рухнул со склона автобус с украинцами: есть жертвы, десятки пострадавших

В пятницу, 17 августа, в Польше в Подкарпатском воеводстве произошло смертельное ДТП с автобусом украинской регистрации.

В результате аварии погибли три человека, еще 51 – получили ранения, передает ТСН. Отмечается, что туристический автобус упал со склона и несколько раз перевернулся. Всего в салоне находилось 54 человека, в том числе и дети.

Автобус вез туристов из Львова и направлялся в Австрию.

Девять человек находятся в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, водитель автобуса разбил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус сорвался с 30-метрового склона и несколько раз перевернулся. Также сообщается, что большинство людей в автобусе спали, когда произошла авария.

Trwa akcja podnoszenia autokaru turystycznego, który w nocy spadł z wysokiej skarpy w miejscowości Leszczawa Dolna (Podkarpackie). W wypadku zginęły trzy osoby a 18 zostało rannych, w tym 9 ciężko. pic.twitter.com/6SzXHmScKs — PAP (@PAPinformacje) 18 августа 2018 г.

Как сообщается, на данный момент водитель автобуса задержан. В польской прокуратуре отметили, что скорее всего, 19 августа он будет допрошен и ему предъявят обвинения

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 августа в Венгрии разбился микроавтобус с закарпатцами, которые ехали домой. Пострадали 12 человек.