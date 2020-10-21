В Пентагоне назвали Россию среди главных угроз для США

Россия вместе с Китаем являются главными стратегическими противниками США, которые несут угрозу национальной безопасности государства.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер во время онлайн-включения, организованного аналитическим центром "Атлантический совет", передает Укринформ. Кроме того, глава Пентагона подчеркнул, что именно РФ и КНР нарушают суверенитет других стран и пытаются подорвать единство Запада.

"С момента моего назначения на должность министра обороны больше года назад моим главным приоритетом была реализация Стратегии национальной обороны, которая подчеркивает, что мы находимся в глобальном противостоянии с нашими главными противниками – Китаем и Россией", – подчеркнул Эспер.

Он отметил, что вызовы национальной безопасности США поступают и с других направлений, в том числе Северной Кореи и Ирана, а также экстремистских организаций. Однако в Вашингтоне продолжают рассматривать Москву и Пекин в качестве главных угроз.

"С одной стороны, наши главные противники – Китай и Россия – быстро модернизируют свои вооруженные силы и используют рост мощности для того, чтобы игнорировать международное право, нарушать суверенитет меньших стран и изменять баланс силы в свою пользу", – сказал министр обороны США.

С другой стороны, Москва и Пекин используют экономические рычаги на другие страны, добавил Эспер. "Милитаризация Китаем побережных зон Южнокитайского моря, а также попытки аннексии Крыма Российской Федерацией и ее вторжение на востоке Украины демонстрируют наглое стремление ущемления суверенитета других государств, а также расшатывание сопротивления и сплоченности стран и институтов, критически важных для безопасности США, в том числе НАТО" , – подытожил он.

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