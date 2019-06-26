В ПАСЕ приняли новое предательское решение по России: что известно

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены ранее.

"Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены", – сообщается на сайте Ассамблеи.

Сейчас российская делегация может работать в зале так же, как и все остальные делегации, но не может голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

ПАСЕ "РБК-Украина"

В РФ уже цинично заявили, что украинской делегации якобы нет места в ПАСЕ после возвращения туда российских дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.

После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.

Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.

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