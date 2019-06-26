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В ПАСЕ приняли новое предательское решение по России: что известно

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Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены ранее.

"Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены", – сообщается на сайте Ассамблеи.

Сейчас российская делегация может работать в зале так же, как и все остальные делегации, но не может голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.

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ПАСЕ

ПАСЕ

"РБК-Украина"

В РФ уже цинично заявили, что украинской делегации якобы нет места в ПАСЕ после возвращения туда российских дипломатов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Санкции против России
Место
Украина
Тег
ПАСЕ
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van Dijk Max
van Dijk Max
пачаму нетрезвый комуфляж есчо не у стен ПАСЕ? где покрышки и зеленка? все на брюссель ! самое свободное стадо покажет пример , как участвывать в интелектуальных диспитах
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hunt andres
hunt andres
Пора бляхерам да прочим геращенкам паковать чюмаданы и пиззовать на родину. Может, там на что сгодятся. Хотя, после провальных 5 лет балагана в ПАСЕ- вряд ли:-)
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Вай-вай!!! Все предали святую Украинщину!!! Кто чем вам обязан??
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