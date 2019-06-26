В ПАСЕ приняли новое предательское решение по России: что известно

Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации, которые были оспорены ранее.
"Комитет предлагает, чтобы полномочия делегации РФ были подтверждены", – сообщается на сайте Ассамблеи.
Сейчас российская делегация может работать в зале так же, как и все остальные делегации, но не может голосовать по вопросам, которые связаны с ее полномочиями.
ПАСЕ
"РБК-Украина"
В РФ уже цинично заявили, что украинской делегации якобы нет места в ПАСЕ после возвращения туда российских дипломатов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса.
После этого украинская делегация объявила бойкот ПАСЕ из-за России. Также члены делегации срочно обратились к президенту Владимиру Зеленскому, парламенту и правительству.
Для консультаций Украина отозвала посла при Совете Европы – Дмитрия Кулебу. Он рассказал, какую "ответку" нанесет страна.
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