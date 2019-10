В Париже массовый протест пожарных перерос в стычки с полицией: видео акции

В столице Франции Париже во вторник, 15 октября, прошел протест пожарных против низкой заработной платы и тяжелых условий труда.

Правоохранители применили против митингующих слезоточивый газ, передает телеканал BFM (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Акция началась на площади Нации. К вечеру протест перерос в стычки с полицией. Утверждается, что агрессивно настроенные участники начали провоцировать полицейских, прибывших на площадь для обеспечения безопасности, кидая в них файеры и дымовые шашки.

Полицейские были вынуждены несколько раз применить слезоточивый газ. Тем не менее разогнать манифестантов не удалось.

Согласно данным профсоюзов, в акции приняли участие от 5 тыс. до 10 тыс. человек.

Участник протеста Пьер Тенепуд, который 10 лет был пожарным в городе Ним, рассказал, что они работают на 200%, а взамен не получают достойной оплаты, передает УП.

▶️ Police used a water cannon against protesting firemen in front of the French National Assembly in Paris, Tuesday. pic.twitter.com/hgvBXEJDqB