В Париже произошел мощный взрыв: есть жертва, 20 раненых

В центре Парижа в субботу, 12 января, произошел мощный взрыв в одном из зданий. В результате чрезвычайного происшествия пострадало 20 человек, один погиб.

По данным местной полиции в Twitter, инцидент случился около девяти утра по местному времени на улице Тревиз (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Очевидцы в соцсетях сообщают, что загорелась булочная. На место ЧП прибыли спасатели и машины скорой помощи.

The Sun

The Sun

The Sun

Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

twitter.com/croissandeau

twitter.com/croissandeau

twitter.com/croissandeau

Местных жителей призвали избегать территории ЧП, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи.

Также сообщается, что из 20 пострадавших двое находятся в критическом состоянии и семеро в тяжелом. Кроме того, пострадали трое пожарных.

twitter.com/croissandeau

🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours — Préfecture de police (@prefpolice) 12 января 2019 г.

PARIS - Importante explosion rue de Trévise dans le 9 arrondissement. Très importants dégâts. pic.twitter.com/Oi6Uusyf7a — Clément Lanot (@ClementLanot) 12 января 2019 г.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии произошел взрыв на АЗС. В результате ЧП более 17 человек пострадали, два погибло.

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