В Париже произошел мощный взрыв: есть жертва, 20 раненых

В центре Парижа в субботу, 12 января, произошел мощный взрыв в одном из зданий. В результате чрезвычайного происшествия пострадало 20 человек, один погиб.
По данным местной полиции в Twitter, инцидент случился около девяти утра по местному времени на улице Тревиз (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).
Очевидцы в соцсетях сообщают, что загорелась булочная. На место ЧП прибыли спасатели и машины скорой помощи.
The Sun
The Sun
The Sun
Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
twitter.com/croissandeau
twitter.com/croissandeau
twitter.com/croissandeau
Местных жителей призвали избегать территории ЧП, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи.
Также сообщается, что из 20 пострадавших двое находятся в критическом состоянии и семеро в тяжелом. Кроме того, пострадали трое пожарных.
twitter.com/croissandeau
Bomb exploded in Paris https://t.co/LGtQkzrdGo— Levelstakes (@LevelstakesTip) 12 января 2019 г.
🔴 #intervention en cours des @PompiersParis pour un incendie dans un commerce suivi d’une forte explosion rue de Trévise dans le 9ème. Évitez le secteur et laissez le passage aux véhicules de secours— Préfecture de police (@prefpolice) 12 января 2019 г.
PARIS - Importante explosion rue de Trévise dans le 9 arrondissement. Très importants dégâts. pic.twitter.com/Oi6Uusyf7a— Clément Lanot (@ClementLanot) 12 января 2019 г.
Новость обновляется.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии произошел взрыв на АЗС. В результате ЧП более 17 человек пострадали, два погибло.
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