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В Париже произошел мощный взрыв: есть жертва, 20 раненых

9.8тЧитать материал на украинском

В центре Парижа в субботу, 12 января, произошел мощный взрыв в одном из зданий. В результате чрезвычайного происшествия пострадало 20 человек, один погиб.

По данным местной полиции в Twitter, инцидент случился около девяти утра по местному времени на улице Тревиз (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

Очевидцы в соцсетях сообщают, что загорелась булочная. На место ЧП прибыли спасатели и машины скорой помощи.

В Париже произошел мощный взрыв: есть жертва, 20 раненых

The Sun

В Париже произошел мощный взрыв: есть жертва, 20 раненых

The Sun

В Париже произошел мощный взрыв: есть жертва, 20 раненых

The Sun

В Париже произошел мощный взрыв: есть жертва, 20 раненых

Обстоятельства выясняются. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.

В Париже произошел мощный взрыв: есть жертва, 20 раненых

twitter.com/croissandeau

В Париже произошел мощный взрыв: есть жертва, 20 раненых

twitter.com/croissandeau

В Париже произошел мощный взрыв: есть жертва, 20 раненых

twitter.com/croissandeau

Местных жителей призвали избегать территории ЧП, чтобы не мешать проезду автомобилей скорой помощи.

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Также сообщается, что из 20 пострадавших двое находятся в критическом состоянии и семеро в тяжелом. Кроме того, пострадали трое пожарных.

В Париже произошел мощный взрыв: есть жертва, 20 раненых

twitter.com/croissandeau

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Италии произошел взрыв на АЗС. В результате ЧП более 17 человек пострадали, два погибло.

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Место
ФранцияПариж
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Червоний Данило
Червоний Данило
попрошу заметить и здание не сложилось и не обрушилось как на россии в магнитогорске!
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Странно почему нет скабрезных коментов от свидоукров. ведь их обычно радуют подобные новости
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ну что, жирный бородатый пранкер Вольнов уже потроллил Парижскую префектуру звонками а ля "DGSE взрывает Францию"? Ганопольский нашёл "кровавый след наймитов Макрона"? Климкин выложил на Фейсбуке гневную петицию в адрес "врагов Елисейского Майдана"? Ссылками не поделитесь? Второй час ищу - не могу найти. Или их нет, поскольку и так ясно, что это дело рук Путина?
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