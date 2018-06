В Париже человек с бомбой взял заложников: первые фото и видео

Во Франции неизвестный человек захватил людей в заложники.

По данным LUNA в Twitter, это случилось в 10-м округе Парижа. Мотив преступника пока не ясен.

Как сообщает Мirror, улица заблокирована вооруженным человеком. Также, в местных СМИ появилась информация, что у мужчины есть бомба и пистолет.

