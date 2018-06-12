В Париже человек с бомбой взял заложников: первые фото и видео

Во Франции неизвестный человек захватил людей в заложники.

По данным LUNA в Twitter, это случилось в 10-м округе Парижа. Мотив преступника пока не ясен.

Как сообщает Мirror, улица заблокирована вооруженным человеком. Также, в местных СМИ появилась информация, что у мужчины есть бомба и пистолет.

По предварительным данным, мужчина удерживает трех человек. Как сообщает радиостанция France Bleu, среди них есть беременная женщина. Кроме того, злоумышленник требует связать его с посольством Ирана.

Полиция окружила место происшествия. Кроме того, приехали медики, пожарные и спецназ.

Заложники во Франции mirror

Заложники во Франции mirror

Заложники во Франции mirror

Заложники во Франции mirror

DEVELOPING: Police incident reportedly unfolding in Paris, France. pic.twitter.com/3YOm11v8kh — Josh Caplan (@joshdcaplan) 12 червня 2018 р.

Peut être une prise d'otage rue des petites écuries.#bri sur place pompiers samu pic.twitter.com/5y4NWtyNSn — olivier benkemoun (@obenkemoun) 12 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте во Франции также был инцидент с заложниками. Террорист удерживал людей в супермаркете в городе Треб во французском департаменте Од. Полиция освободила заложников через час после начала спецоперации.

12 июня мужчина захватил четырех детей в американском Орландо, которые спустя сутки были найдены мертвыми.