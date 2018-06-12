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В Париже человек с бомбой взял заложников: первые фото и видео

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Во Франции неизвестный человек захватил людей в заложники.

По данным LUNA в Twitter, это случилось в 10-м округе Парижа. Мотив преступника пока не ясен.

Как сообщает Мirror, улица заблокирована вооруженным человеком. Также, в местных СМИ появилась информация, что у мужчины есть бомба и пистолет.

По предварительным данным, мужчина удерживает трех человек. Как сообщает радиостанция France Bleu, среди них есть беременная женщина. Кроме того, злоумышленник требует связать его с посольством Ирана.

Полиция окружила место происшествия. Кроме того, приехали медики, пожарные и спецназ.

Заложники во Франции

mirror

Заложники во Франции

mirror

Заложники во Франции

mirror

Заложники во Франции

mirror

Как сообщал OBOZREVATEL, в марте во Франции также был инцидент с заложниками. Террорист удерживал людей в супермаркете в городе Треб во французском департаменте Од. Полиция освободила заложников через час после начала спецоперации.

12 июня мужчина захватил четырех детей в американском Орландо, которые спустя сутки были найдены мертвыми.

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Тема
Криминал
Место
ФранцияПариж
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