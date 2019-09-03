В ООН признали беспредел России в Крыму: опубликован доклад

Генеральный секретарь ООН опубликовал доклад по соблюдению прав человека в аннексированном Крыму, зафиксировав многочисленные нарушения российских оккупантов.

Документ “Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина” появился на сайте организации.

В частности, Москве указали на то, что она нарушает на полуострове такие права: на гражданство (автоматически раздав свои паспорта крымчанам), на справедливый суд (незаконные задержания и преследования), на жизнь, свободу и безопасность (насильственные исчезновения и незаконные аресты), на неприкосновенность (пытки и жестокое обращение с лицами под стражей).

ООН опубликовала доклад по Крыму politeka.net

Кроме того, генсекретарь ООН зафиксировал факты незаконного перемещения осужденных в Крыму для отбывания наказания в России. По его данным, регулярно нарушаются также свобода мысли, совести, мирных собраний и религии.

Также Россию уличили в притеснении украинской и крымско-татарской национальный культур.

Подводя итог генсекретарь ООН выразил полную приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины.

"Я настоятельно призываю Российскую Федерацию, равно, как и Украину предпринять все меры для обеспечения беспрепятственного доступа органов ООН в Крым. Призываю РФ также выполнить свои обязательства по международному праву прав человека в Крыму и соблюдать применимые к нему обязательства в соответствии с международным гуманитарным правом", – резюмировал он в отчете.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что 59 жителей Крыма привлекли к уголовной ответственности из-за отказа служить в РФ.

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