В Нью-Йорке впервые за 4 месяца не зафиксировали смертей от COVID-19

Нью-Йорк сообщил о первом за 4 месяца дне без единой смерти от COVID-19.

Власти Нью-Йорка сообщили о первом за 4 месяца дне без единой смерти от коронавирусной инфекции (COVID-19).

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Как пишет Daily Mail, первая официальная смерть в городе была зарегистрирована 11 марта. С 13 марта по 11 июля не было ни одного дня без смерти от коронавируса.

Всего за 4 месяца умерли 18 670 жителей Нью-Йорка, из них 4613 – от COVID-19.

В то время как в Нью-Йорке наблюдается тенденция к снижению заболевания, в целом по стране происходит резкий рост.

Так, в воскресенье, 12 июля, во Флориде зарегистрировано более 15 000 положительных случаев заражения вирусом. Это был самый высокий показатель за один день для любого штата и даже побил рекорд, ранее установленный в Нью-Йорке в апреле.

По состоянию на 13 июля в США обнаружили 3 414 557 случаев COVID-19, при этом умерли 137 795 больных.

Как сообщал OBOZREVATEL, у врача из Нью-Йорка были обнаружены симптомы коронавируса спустя четыре месяца после заражения.