В Нью-Йорке количество погибших от COVID-19 может быть гораздо больше сокрушительной статистики: названа причина

Количество погибших от COVID-19 в Нью-Йорке может быть гораздо больше официальных данных, так как в статистику не включали случаи, когда люди умирали на дому, не пройдя лабораторный тест.

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Как сообщает DailyMail, во время пресс-конференции 7 апреля мэр Нью-Йорка Билл де Блазио признал, что до этого дня не все случаи смертей на дому учитывались в статистике по смертности от коронавируса.

"Офис главного медицинского эксперта и Департамент здравоохранения Нью-Йорка совместно работают над тем, чтобы включить в свои отчеты случаи смерти, которые могут быть связаны с COVID, но не подтверждены лабораторно. Они умерли на дому", – рассказал он.

Из-за этого возникала путаница: например, в среду 8 апреля штат Нью-Йорк заявлял о 4000 погибших, тогда как городские службы зафиксировали только 3602. Дело в том, что в городе считали смерти только тех людей, заболевание которых было подтверждено в лаборатории, а посмертные анализы не проводились.

В Нью-Йорке количество погибших от COVID-19 может быть гораздо больше статистики DailyMail

Согласно данным пожарной охраны, они неоднократно прибывали на экстренные вызовы, связанные с лихорадкой, кашлем, остановкой сердца или дыхания. Хоть эти симптомы могут происходить от гриппа, резкий рост таких случаев припал именно на вспышку коронавируса.

Кроме того, коронеры Нью-Йорка не проверяют умерших на коронавирус, когда разбираются с причиной смерти. Тем не менее, они передают в данные о смертях от подобных симптомов в департамент здравоохранения.

Отметим, что по состоянию на 8 апреля в США зарегистрировано более 14 тысяч смертей, из которых 1622 припадают на последние сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за коронавируса Трамп собирается ввести в Нью-Йорк войска.

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