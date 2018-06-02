В Новой Зеландии морской монстр напал на лодку: видеофакт

У берегов Новой Зеландии крупная акула-мако вцепилась зубами в лодку отдыхающих.

Очевидцам удалось заснять этот момент на видео. Об этом сообщает "Lenta.ru" со ссылкой на издание UPI.

Автор ролика планировал прыгнуть в море, чтобы поплавать среди акул. Когда хищник вцепился зубами в лодку и начал грызть, мужчина его пристыдил, укоризненно произнеся: "Что же ты делаешь, приятель". После этих слов акула разжала пасть. Мужчина плавает среди хищных рыб, чтобы изменить представления людей о них.

"Мако — самые быстрые и самые непредсказуемые акулы в море, но им также грозит вымирание из-за чересчур активного лова в коммерческих или развлекательных целях", — рассказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у берегов Австралии сняли гигантскую акулу, которая плавала под лодкой туристов.