|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

В Нидерландах мужчина открыл стрельбу в трамвае: много раненых

1.5тЧитать материал на украинском

В голландском Утрехте в понедельник, 18 марта, неизвестный открыл стрельбу в общественном транспорте.

По данным местной полиции, мужчина вытащил оружие и расстрелял нескольких пассажиров, в результате инцидента несколько человек тяжело ранены (чтобы посмотреть фото и видео с места ЧП, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов.

Стрельба в голландском Утрехте

Стрельба в голландском Утрехте

John Maes‏, Twitter

Стрельба в голландском Утрехте

Стрельба в голландском Утрехте

Raf‏, Twitter

В Нидерландах мужчина открыл стрельбу в трамвае: много раненых

Площадь на железнодорожном вокзале оцеплена. Стрелявшему преступнику удалось скрыться.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Поделиться в Facebook
2
Комментарии
13
0
Смешно
0
Интересно
14
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
минин евген
минин евген
рогатые уши опять нарисовались, кацапьё активизирует своих ультраправых.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Вот вам и безвиз
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / мнения