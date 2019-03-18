В Нидерландах мужчина открыл стрельбу в трамвае: много раненых

В голландском Утрехте в понедельник, 18 марта, неизвестный открыл стрельбу в общественном транспорте.

По данным местной полиции, мужчина вытащил оружие и расстрелял нескольких пассажиров, в результате инцидента несколько человек тяжело ранены (чтобы посмотреть фото и видео с места ЧП, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия прибыли сотрудники антитеррористического подразделения полиции Нидерландов.

Стрельба в голландском Утрехте John Maes‏, Twitter

Стрельба в голландском Утрехте Raf‏, Twitter

Schietincident op het #24oktoberplein. Meerdere gewonden gemeld. Hulpverlening gestart, meer informatie volgt z.s.m. Volg berichtgeving via @politieutrecht — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18 марта 2019 г.

BREEK - Volgens getuigen heeft een man in een tram op weg naar Utrecht CS een wapen getrokken en meerdere personen neergeschoten. Hulpdiensten massaal aanwezig en bezig met eerste hulp in de tram. pic.twitter.com/eQOWF2e5Ze — Yelle Tieleman (@YelleTieleman) 18 марта 2019 г.

Площадь на железнодорожном вокзале оцеплена. Стрелявшему преступнику удалось скрыться.

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