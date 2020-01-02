В немецком зоопарке заживо сгорели десятки животных: фото и видео жуткой трагедии

В зоопарке немецкого города Крефельд на Новый год произошел масштабный пожар, в котором погибли обезьяны в вольере.

Как сказано на странице зоопарка в Facebook, возгорание началось после полуночи в ночь на 1 января.

"Все наши худшие опасения стали реальностью. Вскоре после полуночи нас поразила невообразимая трагедия. Наш дом с человекообразными обезьянами сгорел дотла", – говорится в сообщении.

В местной полиции отметили, что в огне погибло больше 30 приматов. В вольере площадью две тысячи квадратных метров находились шимпанзе, орангутаны, игрунки и другие обезьяны. Также в огне погибли летучие мыши и птицы из тропических лесов Африки, которые находились в вольере.

"Шимпанзе Бэлли и Лимбо чудесным образом пережили разрушительный пожар", – сообщили в зоопарке о выживших животных.

В зоопарке отметили, что рядом с уничтоженным вольером находился Сад горилл, в котором проживают западные равнинные гориллы.

Пожар в зоопарке

Также руководство зоопарка поблагодарило за многочисленные предложения помощи от населения. В связи ЧП зоопарк временно закрыт.

"Пожалуйста, поймите, что мы пока находимся в смятении и не можем точно сказать, требуется ли нам помощь и какая", – отмечено в информации.

Мэр Крефельда Франк Мейер уже назвал пожар "трагедией для всего города".

Официальная причина возгорания не названа, ведется расследование. Однако местные СМИ пишут, что пожар мог начаться из-за фейерверка.

Как пишет Merkur, несколько человек сообщили в полицию, что они запускали так называемые небесные фонарики. Эти небесные фонарики, сделанные из тонкой папиросной бумаги, были запрещены в Северном Рейне-Вестфалии еще с 2009 года.

"Дом обезьян" построили в 1975 году. Он воссоздал тропический климат для обитателей тропических лесов – летучих мышей, птиц, а также приматов.

Пожар в зоопарке Крефельда t-online.de

Сгоревший вольер t-online.de

Последствия пожара t-online.de

Вольер после пожара t-online.de

Вольер t-online.de

Пожарные в зоопарке t-online.de

Пожар в зоопарке Крефельда t-online.de

Пожар в зоопарке t-online.de

Сгоревший вольер t-online.de

Немцы скорбят по погибшим животным t-online.de

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в среднем каждые пять минут возникает пожар и ежедневно в огне гибнет около пяти человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся