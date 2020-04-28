В небе над Испанией взорвался огненный шар: замешана Россия

Над городом Ла-Корунья на северо-западе Испании 28 апреля взорвался огненный шар, что сильно напугало местных жителей.

По их словам, это было похоже на очень медленный метеор, который начал распадаться на множество огненных частиц в небе. Об этом сообщает La Repubblica.

"Было 6:45 утра. Направление метеора неопределенное", – рассказал один из очевидцев, опубликовав в соцсетях видео, где его пост набрал множество просмотров и комментариев напуганных людей.

В небе над Испанией взорвался огненный шар

Позже испанцев заверили, что огненным шаром оказался не метеор, а вторая ступень российской ракеты "Союз", которая взлетела 25 апреля с космодрома Байконур в Казахстане для доставки грузов на Международную космическую станцию на орбите.

В небе над Испанией взорвался огненный шар

"Дата и местоположение соответствуют, он пролетел в нескольких сотнях километров от Испании. Ступени обычно возвращаются через несколько дней после запуска, с неконтролируемой траекторией, которая также может "повлиять" на Европу. Обычно они разрушаются в атмосфере, но некоторые фрагменты могут достигать земли", – объяснили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса.

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