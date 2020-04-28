Главная Новости
28 апреля • обновлено в 21:41
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В небе над Испанией взорвался огненный шар: замешана Россия

5.3т
Читать материал на украинском

Над городом Ла-Корунья на северо-западе Испании 28 апреля взорвался огненный шар, что сильно напугало местных жителей.

По их словам, это было похоже на очень медленный метеор, который начал распадаться на множество огненных частиц в небе. Об этом сообщает La Repubblica.

"Было 6:45 утра. Направление метеора неопределенное", – рассказал один из очевидцев, опубликовав в соцсетях видео, где его пост набрал множество просмотров и комментариев напуганных людей.

В небе над Испанией взорвался огненный шар

В небе над Испанией взорвался огненный шар

Позже испанцев заверили, что огненным шаром оказался не метеор, а вторая ступень российской ракеты "Союз", которая взлетела 25 апреля с космодрома Байконур в Казахстане для доставки грузов на Международную космическую станцию на орбите.

В небе над Испанией взорвался огненный шар

В небе над Испанией взорвался огненный шар

"Дата и местоположение соответствуют, он пролетел в нескольких сотнях километров от Испании. Ступени обычно возвращаются через несколько дней после запуска, с неконтролируемой траекторией, которая также может "повлиять" на Европу. Обычно они разрушаются в атмосфере, но некоторые фрагменты могут достигать земли", – объяснили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, Испания в третий раз продлила чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Марина Лисничук
Место
Испания
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
21
6
Смешно
9
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 9410.

    Вылечились: 992. Умерли: 239.

  • В мире заболели уже почти 3,1 миллиона человек, погибли – более 212 тысяч.

  • Китай подловили на вранье о происхождении коронавируса: что не сходится.

  • В США раскупили препарат от изжоги. Говорят, помогает в лечении COVID-19.

  • В МОЗ рассказали, кто из украинцев чаще умирает от коронавируса.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги