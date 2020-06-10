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10 июня • обновлено в 23:44
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В Мюнхене "Рокеры ада" влетели в толпу на авто, есть раненые. Фото и видео

2.1т
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В Мюнхене (Германия) автомобиль врезался в толпу, после чего из машины вышла группа людей начала избивать пешеходов. Пострадали три человека.

После этого злоумышленники сели в авто и скрылись, их разыскивают, пишет DW со ссылкой на полицию города (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Мюнхене авто врезалось в толпу, есть раненые

В Мюнхене авто врезалось в толпу, есть раненые

Кадр видео Bild

Правоохранители оцепили место происшествия. По предварительным данным, нападавшие и пострадавшие знали друг друга.

В Мюнхене авто врезалось в толпу, есть раненые

В Мюнхене авто врезалось в толпу, есть раненые

Кадр видео Bild

По данным газеты Bild, в нападении участвовали шесть человек из рокерской группировки "Ангелы ада". Один из них якобы использовал нож.

В Мюнхене авто врезалось в толпу, есть раненые

В Мюнхене авто врезалось в толпу, есть раненые

Кадр видео Bild

Ранения получили трое мужчин в возрасте от 40 до 50 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале в немецком городе Фолькмарсен во время карнавала автомобиль Mercedes въехал в толпу людей. Пострадали около 60 человек, среди которых 18 детей.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Германия
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