В Москве скончался основатель МММ Мавроди

В Москве на 63-м году жизни скончался известный "бизнесмен", основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.

Как сообщает МК, около 01:00, 26 марта он был госпитализирован с автобусной остановки после того, как случайный прохожий вызвал ему "скорую" - Мавроди жаловался на слабость и боли в сердце.

Мавроди был госпитализирован в 67-ю горбольницу. Спасти его не удалось — утром он скончался.

В связи с этим "Обозреватель" собрал все известные факты о легендарном мошеннике 90-х.

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Как сообщает Мash, Мавроди скончался в 6:40 утра после обширного сердечного приступа. Однако врачей почему-то насторожили обстоятельства смерти, поэтому его тело направлено в судебный морг для вскрытия.

Напомним, в феврале сообщалось, что Мавроди бросил вызов биткоину.