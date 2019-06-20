В Молдове рухнула жилая 9-этажка: момент катастрофы попал на видео

В Молдове в городе Атаки произошло обрушение девятиэтажного жилого дома.

Об этом в Facebook сообщил президент страны Игорь Додон. Глава государства отметил, что благодаря эвакуации удалось избежать жертв.

"В Атаках обрушилась часть девятиэтажного дома. Срочно собирается комиссия по чрезвычайным ситуациям. Очень хорошо, что вовремя отреагировали и успели оперативно эвакуировать жителей", – сказано в сообщении.

Авария произошла вечером 19 июня. Однако спасатели эвакуировали из дома всех жильцов. Всего в доме было 36 квартир, эвакуировано 18 семей в составе 51 человека, в том числе 11 детей. После место ЧП было огорожено местной полицией.

По предварительным оценкам, причин обрушение было несколько, в том числе сдача дома в эксплуатацию с нарушениями, постоянное скопление воды в подвале и несанкционированные изменения конструкции дома – частичный разбор несущих стен некоторыми жильцами.

По словам представителей Управления ЧС, дом, вероятнее всего, дом снесут. На данный момент жильцам предоставили временное жилье, некоторые люди отправились к родственникам.

Власти пообещали предоставить всем пострадавшим постоянное жилье.

Игорь Додон на месте ЧП Facebook

Обрушение дома в Молдове Facebook

Игорь Додон на месте ЧП Facebook

Игорь Додон на месте ЧП Facebook

Обрушение дома в Молдове Facebook

Обрушение дома в Молдове Facebook

Обрушение дома в Молдове Facebook

Обрушение дома в Молдове Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 июня в центре Львова обрушился фрагмент фасада дома. В результате происшествия пострадала 16-летняя девушка.

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