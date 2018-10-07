В Молдове посреди ночи прогремел мощный взрыв в многоэтажке: есть жертвы

В Кишиневе в ночь на воскресенье, 7 октября, прогремел сильный взрыв в жилом доме в Кишиневе по адресу Московский проспект, 11. В результате инцидента погибло по меньшей мере трое человек.

Как сообщает Sputnik Молдова, жильцы рассказали, что некоторое время перед ЧП чувствовался запах горючего, предположительно бензина.

По информации спасательных служб, от взрыва пострадали квартиры на 15, 16 и 17 этажах. Эвакуированы пострадавшие.

Взрыв в многоэтажке sputnik.md

Во время совещания выяснилось, что ранены шесть человек среди них - пожарный. Погибшие - это женщина и ребенок, найденные под завалами, плюс третий погибший (мужчина 1991 года рождения, жилец этого дома). Его тело было извлечено из-под обломков.

Взрыв в многоэтажке sputnik.md

Очевидцы делятся в соцсетях фото и видео с места происшествия.

Взрыв в многоэтажке sputnik.md

Взрыв в многоэтажке sputnik.md

Взрыв в многоэтажке sputnik.md

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове по адресу ул.Танкопия, 11/2 в субботу, 11 августа, прогремел сильный взрыв в жилом многоквартирном доме: пострадали пять человек.