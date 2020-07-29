В мире почти 250 тыс. новых заболевших COVID-19: статистика на 29 июля. Постоянно обновляется

В мире почти 250 тыс. новых заболевших COVID-19.

По состоянию на среду, 29 июля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 16,8 млн человек. За минувшие сутки было выявлено 247 тыс. новых инфицированных.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 64 тыс., в Бразилии – 41 тыс., а также в Индии – 49 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Коронавирусом заразились более 16,8 млн человек в мире. worldometers.info

Антирейтинг стран по заболеваемости коронавирусом. worldometers.info

Что важно знать об атаке коронавируса:

COVID-19 в Украине заразились 66 575 человек. Умерли 1629 пациентов, выздоровели – 36 744.

Странами-лидерами по количеству зараженных являются США (более 4,4 млн), Бразилия (свыше 2,4 млн) и Индия (больше 1,5 млн).

Всемирная организация здравоохранения признала тот факт, что коронавирус нового типа COVID-19 не станет сезонным заболеванием, а мир погрузился в одну большую волну пандемии.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина может получить вакцину от коронавируса весной 2021 года, и ею можно обеспечить 20% населения.

Антирейтинг областей Украины по заболеваемости коронавирусом. covid19.rnbo.gov.ua

Карта распространения коронавируса в Украине. covid19.rnbo.gov.ua

Главное за 29 июля:

02:00 – Президент США Дональд Трамп заявил, что США, возможно смогут организовать крупные поставки вакцины от COVID-19 не только на своей территории, но и за рубежом.

01:05 – В Лукьяновском СИЗО два человека заболели коронавирусом, сообщает "Громадське".

COVID-19 обнаружен у сотрудника изолятора и женщины, взятой под стражу.

00:20 – В Румынии уже неделю фиксируют более 1 000 новых случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки этот показатель составил 1 151 человек, пишет Romania-Insider.

Всего в стране заболели уже более 47 тысяч человек, из которых почти 30 тысяч выздоровели и 2 239 скончались.