В мире обнаружили 100 тысяч новых случаев СOVID-19: статистика по коронавирусу на 24 мая. Постоянно обновляется

За предыдущие сутки в мире обнаружили 99 872 новых случав коронавируса COVID-19. Из них 21 929 случаев приходятся на США, 16 508 – на Бразилию и 9 434 – на Российскую Федерацию.

Также значительный прирост зафиксирован в Индии (6 629), Перу (4 056), Чили (3536), Мексике (2960) и Великобритании (2959).

Мировая статистика по состоянию на 24 мая выглядит так: заразились болезнью 5,4 млн человек, умерли – почти 344 тысячи и выздоровели – более 2,2 млн пациентов.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 20 580 человек. Умерли 605 пациентов, выздоровели 6 929.

Странами-антилидерами по количеству больных коронавирусом остаются США (1,6 млн), Бразилия (349 тыс.) и Россия (335 тысяч).

В Сингапурском университете технологий и дизайна спрогнозировали даты конца пандемии в США и Великобритании – 11 ноября и 30 сентября соответственно.

Главное за 24 мая:

07:25 – За 23 мая в мире было подтверждено почти 100 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

01:13 – На Буковине по состоянию на вечер 23 мая обнаружили 63 новых случая коронавируса, общее количество больных пересекло отметку в 3 тысячи. За сутки 15 человек побороли инфекцию.

00:51 – Ученые с помощью моделирования назвали даты окончания эпидемий новой инфекции в США, Италии и Британии.

00:12 – Пациенты с коронавирусом через 11 дней после появления симптомов COVID-19 перестают быть заразными, считают сотрудники Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура.

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