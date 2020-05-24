Главная Новости
24 мая • обновлено в 07:40
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В мире обнаружили 100 тысяч новых случаев СOVID-19: статистика по коронавирусу на 24 мая. Постоянно обновляется

1.5т
Читать материал на украинском

За предыдущие сутки в мире обнаружили 99 872 новых случав коронавируса COVID-19. Из них 21 929 случаев приходятся на США, 16 508 – на Бразилию и 9 434 – на Российскую Федерацию.

Также значительный прирост зафиксирован в Индии (6 629), Перу (4 056), Чили (3536), Мексике (2960) и Великобритании (2959).

Мировая статистика по состоянию на 24 мая выглядит так: заразились болезнью 5,4 млн человек, умерли – почти 344 тысячи и выздоровели – более 2,2 млн пациентов.

В мире обнаружили 100 тысяч новых случаев СOVID-19: статистика по коронавирусу на 24 мая
В мире обнаружили 100 тысяч новых случаев СOVID-19: статистика по коронавирусу на 24 мая

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 20 580 человек. Умерли 605 пациентов, выздоровели 6 929.

  • Странами-антилидерами по количеству больных коронавирусом остаются США (1,6 млн), Бразилия (349 тыс.) и Россия (335 тысяч).

  • В Сингапурском университете технологий и дизайна спрогнозировали даты конца пандемии в США и Великобритании 11 ноября и 30 сентября соответственно.

В мире обнаружили 100 тысяч новых случаев СOVID-19: статистика по коронавирусу на 24 мая
В мире обнаружили 100 тысяч новых случаев СOVID-19: статистика по коронавирусу на 24 мая

Главное за 24 мая:

07:25 – За 23 мая в мире было подтверждено почти 100 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом.

01:13 – На Буковине по состоянию на вечер 23 мая обнаружили 63 новых случая коронавируса, общее количество больных пересекло отметку в 3 тысячи. За сутки 15 человек побороли инфекцию.

00:51 – Ученые с помощью моделирования назвали даты окончания эпидемий новой инфекции в США, Италии и Британии.

00:12 – Пациенты с коронавирусом через 11 дней после появления симптомов COVID-19 перестают быть заразными, считают сотрудники Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Коронавирус
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги