В бунтующий Минск стянули новую военную технику. Фото и видео

В Минск в понедельник, 10 августа, где не утихают протесты после выборов президента, было переброшено большое количество военной техники, а также силовиков.

Представители МВД в комментарии people.onliner.by заявили, что в городе идет "усиленный вариант несения службы сотрудниками МВД" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Мы отслеживаем интернет-ресурсы, и с учетом того, что там есть ряд информации с призывами, мы это учитываем. В связи с этим, чтобы не допустить нарушения правопорядка, в Минске выстраивается спецтехника", – прокомментировала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. Она имела ввиду призывы к акциям протеста.

Военная техника в Минске. people.onliner.by

Военная техника в Минске. people.onliner.by

В частности, в центре от площади Победы уже есть скопления ППС, военная техника стоит под мостом на Московской у педагогического университета.

Большое скопление спецтехники также заметили в районе стелы и улицы Машерова, где вечером и ночью 9 августа прошли жесткие столкновения протестующих с ОМОНом и внутренними войсками.

В центре Минска замечены прицепы с колючей проволокой. Telegram-канал "Милитарист"

Военные машины и милиция 10 августа

Часть военных направляли в город на автобусах. people.onliner.by

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