В МИД России обвинили Германию в "постановке" с отравлением Навального

В РФ заявили, что история с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального могла быть "постановкой" из-за отлаженных действий Германии.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ. Там подчеркнули, что Россия в ситуации вокруг Навального "изначально заняла максимально транспарентную позицию".

"Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России", – отметили в МИД.

Также в МИД назвали обстоятельства, которые якобы могут свидетельствовать в пользу такой теории.

"Оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию; присутствие при его транспортировке представителей Бундесвера и специализированного автотранспорта военного ведомства; подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим "гостем" был объявлен указанный "пациент", – сказано в заявлении.

По мнению российского дипломатического ведомства, эти четко отлаженные организационные вопросы и были составляющими “плана по политизации этого инцидента с понятной целью – обвинить Россию в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО)".

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