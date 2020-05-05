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6 мая • обновлено в 06:56
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В Мексике запретили умирать от коронавируса

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В Мексике глава одного из городов запретил местным жителям умирать от коронавируса.

Как передает телеканал Televisa, глава муниципалитета Соконуско в юго-восточном мексиканском штате Веракрус Роландо Росас разместил баннеры с текстом: "По распоряжению администрации муниципалитета на его территории строго запрещается умирать из-за коронавируса".

Таким образом он напомнил людям о необходимости соблюдать меры личной безопасности, чтобы не допустить распространения инфекции: носить маски и держать дистанцию.

В Соконуско, где проживают около 5,2 тысячи человек, пока не было выявлено ни одного случая заражения. Росас считает, что его "стратегия сработала".

Всего в Мексике заразились почти 25 тысяч человек, из которых 2,2 тысячи скончались.

Иллюстрация

Иллюстрация

glavcom.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее власти Туркменистана запретили слово "коронавирус", а за ношение медицинских масок на людях и разговоры о заболевании угрожали арестовать.

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Автор
Кирилл Лютый
Место
Мексика
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