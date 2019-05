В Мексике разбушевался смертоносный вулкан Попокатепетль: фото и видео стихии

В Мексике разбушевался вулкан Попокатепетль. Так, вечером в среду, 22 мая, он выбросил столб пепла на высоту до 3,5 километра.

Национальная служба гражданской обороны страны предупредила местных жителей о возможной опасности. После выброса пепла вулкан продолжил активность, выбрасывая газы на высоту до 800 метров, передает "РИА Новости". (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что Попокатепетль, название которого переводится с языка ацтеков как "дымящаяся гора", поднимается над уровнем моря на 5,4 тысячи метров. Он уже давно стал одним из символов Мексики.

В настоящий момент активность и выброс пепла вулканом представляют дополнительную опасность в связи с недавним сильным загрязнением атмосферы, зафиксированным на прошлой неделе во всей долине города Мехико.

@BBCTravelShow no need to go all the way to Hawaii to see the volcanoes. There is the active @Popocatepetl_MX in Mexico, always something going on. Pic from the office window, the volcano is 50km/30mi away. It’s big. pic.twitter.com/OWLHVzWdSQ