На юго-западе Мексики в пикапе обнаружили тела 12 человек с огнестрельными ранениями.

В грузовике, который стоял на трассе, соединяющей штаты Мичоакан и Герреро, также была записка с угрожающим предупреждением. Об этом сообщает Canoe.com.

"В координации с минобороны и нацгвардией Мексики мы усилили оперативные действия в муниципалитете Уэтамо после обнаружения 12 тел на дороге в направлении Терреро Прието", – цитирует издание заявление министерства общественной безопасности Мичоакана.

В Мексике нашли грузовик с 12 телами

По данным СМИ, вместе с неопознанными телами расстрелянных людей в кузове пикапа также осталось написанное на куске картона предупреждение о войне, которую ведут между собой криминальные группировки за территории "Горячей земли".

В Мексике нашли грузовик с 12 телами explica.co

Так местные называют засушливый регион, который объединяет части штатов Мехико, Герреро и Мичоакан. Отмечается, что в этой местности сосредоточено производство мексиканского опийного мака, а также проходят пути транспортировки других наркотиков.

В Мексике нашли грузовик с 12 телами

Как писал OBOZREVATEL:

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