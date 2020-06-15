В Лондоне темнокожий протестующий спас белого противника Black Lives Matter – его окрестили героем

В субботу, 13 июня, во время протестов Black Lives Matter в Лондоне темнокожий мужчина спас раненого белого от избиения толпой. Его удалось сфотографировать и этот снимок начал быстро набирать популярность в сети.

Как сообщает CNN, темнокожего мужчину зовут Патрик Хатчинсон. Он работает тренером и является специалистом по боевым искусствам, а этот протест стал его первой публичной акцией Black Lives Matter.

Протестующий Патрик Хатчинсон спас белого противника Black Lives Matter

В какой-то момент, неподалеку от станции метро Waterloo, Патрик заметил группу людей, избивающих белого мужчину. Тогда он вместе с друзьями вытащил его из толпы и образовали вокруг него кольцо, так как некоторые люди все еще были агрессивно настроены.

"Я нес его, а друзья вокруг нас защищали. Но некоторые все еще пытались его ударить. Правда там были и люди, которые тоже хотели спасти парня. Вместе мы принесли его в полицию", – рассказал Патрик.

По словам Патрика, пострадавшим был противник протестов из числа праворадикальных активистов, однако в то время он просто пытался спасти человека. Снимок же, на котором Хатчинсон выносит его из толпы, быстро разлетелся по социальным сетям и некоторые СМИ (например, Mirror) окрестили мужчину героем. Тот отметил, что просто хотел сломать расовые барьеры.

"Я хочу равенства для всех. Я отец, дедушка, и я хотел бы, чтобы мои маленькие дети, мои маленькие внуки, мои племянницы, мои племянники жили в мире лучше, чем тот, в котором жил я. Мир, в котором я живу, лучше того, в котором когда-то жили мои бабушка и дедушка, мои родители. Надеюсь, мы сможем продолжать это, пока у нас не будет полного равенства для всех", – заявил Патрик Хатчинсон.

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