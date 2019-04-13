В Лондоне протаранили машину посла Украины: полиция открыла огонь

В столице Великобритании Лондоне полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля, который намеренно врезался в машину посла Украины.

Как сообщает The Daily Telegraph, правоохранители оцепили район Холланд-парк в Кенсингтоне после стрельбы, произошедшей возле посольств нескольких стран.

По словам пользователей соцсетей, в районе прозвучали около 10 выстрелов.

10 or more gun shot in Hollandpark street and the street is blocked. pic.twitter.com/oPNcQMt8yR — Hiroaki Katayama (@KatayamaHiroaki) 13 апреля 2019 г.

Все что известно об инциденте возле украинского посольства в Лондоне:

Утром водитель задел несколько машин на парковке, а когда подошли полицейские — начал ехать в их сторону

Полиция применила табельное оружие и электрошокер, задержанный не пострадал

Ему около 40 лет, о мотивах ничего не сообщается, полиция не считает случившееся терактом

Издание уточняет, что полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины. Представитель украинского посольства сообщил, что человек, находившийся в машине, представлял угрозу. По его словам, водитель не произвел ни одного выстрела.

По данным Скотленд-Ярда, не связан с терроризмом.

На данный момент остается неизвестным, был ли ранен человек в машине, но в конечном итоге его выволокли из автомобиля и задержали полицейские.

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Представитель украинского посольства в комментарии изданию заявил, что личность или национальность нападавшего на данный момент не установлена. Также, по его словам, никаких угроз в адрес посольства в последнее время не поступало, а все сотрудники вне подозрения.

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По данным Daily Express, посольство Украины взято в оцепление. Перекрыты обе стороны улицы Холланд Парк-роуд. В Скотленд-Ярде сообщили, что коммюнике по этому поводу будет распространено позднее.

Вместе с тем другая газета Evening Standard со ссылкой на очевидца сообщила, что полицейские выстрелили около 10 раз.

Отметим, что в районе Холланд-парк находятся посольства Украины, Греции, Камеруна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Бразилии, где во время нападения были убиты 9 человек и 17 ранены, в людей стреляли из пистолета, а затем добивали топором.

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