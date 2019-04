В Лондоне протаранили машину посла Украины: полиция открыла огонь

В столице Великобритании Лондоне полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля, который намеренно врезался в машину посла Украины.

Как сообщает The Daily Telegraph, правоохранители оцепили район Холланд-парк в Кенсингтоне после стрельбы, произошедшей возле посольств нескольких стран.

По словам пользователей соцсетей, в районе прозвучали около 10 выстрелов.

10 or more gun shot in Hollandpark street and the street is blocked. pic.twitter.com/oPNcQMt8yR