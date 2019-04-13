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В Лондоне протаранили машину посла Украины: полиция открыла огонь

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В столице Великобритании Лондоне полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля, который намеренно врезался в машину посла Украины.

Как сообщает The Daily Telegraph, правоохранители оцепили район Холланд-парк в Кенсингтоне после стрельбы, произошедшей возле посольств нескольких стран.

По словам пользователей соцсетей, в районе прозвучали около 10 выстрелов.

Все что известно об инциденте возле украинского посольства в Лондоне:

  • Утром водитель задел несколько машин на парковке, а когда подошли полицейские — начал ехать в их сторону

  • Полиция применила табельное оружие и электрошокер, задержанный не пострадал

  • Ему около 40 лет, о мотивах ничего не сообщается, полиция не считает случившееся терактом

Издание уточняет, что полицейские со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла Украины. Представитель украинского посольства сообщил, что человек, находившийся в машине, представлял угрозу. По его словам, водитель не произвел ни одного выстрела.

По данным Скотленд-Ярда, не связан с терроризмом.

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На данный момент остается неизвестным, был ли ранен человек в машине, но в конечном итоге его выволокли из автомобиля и задержали полицейские.

В Лондоне протаранили машину посла Украины: полиция открыла огонь

соцсети

Представитель украинского посольства в комментарии изданию заявил, что личность или национальность нападавшего на данный момент не установлена. Также, по его словам, никаких угроз в адрес посольства в последнее время не поступало, а все сотрудники вне подозрения.

В Лондоне протаранили машину посла Украины: полиция открыла огонь

соцсети

По данным Daily Express, посольство Украины взято в оцепление. Перекрыты обе стороны улицы Холланд Парк-роуд. В Скотленд-Ярде сообщили, что коммюнике по этому поводу будет распространено позднее.

Вместе с тем другая газета Evening Standard со ссылкой на очевидца сообщила, что полицейские выстрелили около 10 раз.

Отметим, что в районе Холланд-парк находятся посольства Украины, Греции, Камеруна.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе Бразилии, где во время нападения были убиты 9 человек и 17 ранены, в людей стреляли из пистолета, а затем добивали топором.

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Место
АнглияЛондон
Теги
стрельбаполицияпосол
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Очевидно, что Посол Долбоёбни хрюкнул ,,Слава Украине!’’, после чего местный житель с криком ,,Хероев в Срало!’’ поставил его на место!
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4
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Пигин Макс
Пигин Макс
А мелкобриты догадаются найти в водилы полторашку с новичком, удостоверение сотрудника КГБ и шифровку от Путина?
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2
2
кулагин сергей
кулагин сергей
Холланд Парк . Название говорит за себя .
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1
1

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