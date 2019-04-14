В Лондоне протаранили авто посла Украины: новые подробности о нападавшем

Мужчина, который 13 апреля в Лондоне (Британия) протаранил машину украинского посла, несколько часов подряд громко включал в своем авто украинскую музыку.

Такую информацию сообщил местный житель, Дарси Мерсье, который живет неподалеку посольства Украины в Лондоне, пишет BBC.

Мерсье пояснил, что авто нападающего приехало к посольству около 7 утра 13 апреля, а водитель сразу же громко включил украинскую музыку "протестуя против посольства".

Место происшествия Twitter Hiroki Katatyama

"Я попросил его выключить музыку, но он сказал, что включил украинскую музыку для украинского посольства. Он был немного воинственен", – рассказал очевидец.

Другой местный житель для Daily Mail сообщил, что украинские песни звучали на протяжении нескольких часов.

Напомним, что полицейским со стрельбой удалось задержать водителя автомобиля, который намеренно врезался в машину посла Украины.

Как писал OBOZREVATEL, в марте Лондон охватили массовые протесты, связанные с выходом Британии из ЕС.

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