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В Лондоне протаранили авто посла Украины: новые подробности о нападавшем

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Мужчина, который 13 апреля в Лондоне (Британия) протаранил машину украинского посла, несколько часов подряд громко включал в своем авто украинскую музыку.

Такую информацию сообщил местный житель, Дарси Мерсье, который живет неподалеку посольства Украины в Лондоне, пишет BBC.

Мерсье пояснил, что авто нападающего приехало к посольству около 7 утра 13 апреля, а водитель сразу же громко включил украинскую музыку "протестуя против посольства".

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Место происшествия

Место происшествия

Twitter Hiroki Katatyama

"Я попросил его выключить музыку, но он сказал, что включил украинскую музыку для украинского посольства. Он был немного воинственен", – рассказал очевидец.

Другой местный житель для Daily Mail сообщил, что украинские песни звучали на протяжении нескольких часов.

Напомним, что полицейским со стрельбой удалось задержать водителя автомобиля, который намеренно врезался в машину посла Украины.

Как писал OBOZREVATEL, в марте Лондон охватили массовые протесты, связанные с выходом Британии из ЕС.

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Место
Великобритания
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