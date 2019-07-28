В Ливии ракетным ударом уничтожили два украинских Ил-76 – СМИ

В Ливии во время ракетного обстрела уничтожили два военно-транспортных самолета Ил-76, предположительно принадлежавших частной украинской компании.

По предварительным данным, они перевозили оружие для одной из сторон конфликта внутри Ливии. Как пишет "Зеркало недели", также есть информация, что пилотировал самолеты экипаж из Украины.

"Самолеты, согласно условиям фрахта, перевозили оружие из Объединенных Арабских эмиратов для одной из сторон конфликта и, по неподтвержденным данным, пилотировались украинскими экипажами. Командир одного из самолетов погиб во время ракетного удара", – уточнили в СМИ.

Крушение Зеркало недели

Официальное подтверждение или опровержение этой информации пока отсутствует. Также неизвестно точное место крушения. По одним данным, это произошло во время боев Ливийской национальной армии (ЛНА) и Правительства национального единства за авиабазу Аль-Джуфра.

По другой информации, самолеты уничтожили во время обстрела ЛНА аэропорта Мисурата, которое находится под контролем Правительства национального единства.

Аль-Джуфра и Мисурата Google-карты

Как писал OBOZREVATEL, в апреле 2019 в Ливии внутренний конфликт, длящийся с 2014 года, вспыхнул с новой силой. Ливийская национальная армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара начала наступление на столицу страны Триполи.

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