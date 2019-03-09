В Колумбии произошла масштабная авиакатастрофа с множеством погибших: первое видео

В центральной части Колумбии в субботу, 9 марта, произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли как минимум 12 человек.

Об этом сообщило агентство Caracol. Уточняется, что смертельное ЧП произошло с лайнером Douglas DC-3 в департаменте Мета. Управление гражданской авиации Колумбии подтвердило, что все находившиеся на борту люди погибли.

Самолет, принадлежавший компании Laser, следовал из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в город Вильявисенсьо.

Иллюстрация. Douglas DC-3 Скриншот

Находясь в районе населенного пункта Сан-Мартин, пилот сообщил диспетчерам о чрезвычайной ситуации на борту и попытался осуществить аварийную посадку, которая закончилась неудачно.

Спасатели прибыли на место крушения. Что стало причиной падения самолета, пока неизвестно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, пассажирский самолет авиакомпании Turkish Airlines, летевший из Стамбула в Москву, запросил аварийную посадку в аэропорту Одессы из-за ЧП.

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