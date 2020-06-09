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9 июня • обновлено в 05:58
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В КНДР заявили, что обрывают связь с Южной Кореей

1.6т
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В Северной Корее оборвут все линии связи с Южной Кореей и полностью прекратят переговоры о сотрудничестве.

Такое решение приняла Ким Е Чжон, которая является неофициальным руководителем аппарата лидера КНДР, сообщает APF. Связь Пхеньяна с Сеулом будет прервана с 12:00 9 июня.

Также между Северной и Южной Кореей будут прекращены военные и политические связи.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

РБК

"Мы пришли к выводу, что нет необходимости сидеть лицом к лицу с южнокорейскими властями, и нет никаких вопросов для обсуждения с ними, поскольку они только вызвали наше смятение", – заявили в Центральном телеграфном агентстве Кореи.

Такое решение было принято после угроз, исходящих от активистов, которые рассылают листовки с критикой Ким Чен Ына через границу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее вероятным разрывом соглашения от 2018 года, которое касается военной сферы.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
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