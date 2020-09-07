В Китае зафиксировали массовые бессимптомные заражения COVID-19

В Китае выявили за сутки почти 30 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки, 6 сентября, в материковой части Китая зафиксировали 12 завозных случаев активной формы COVID-19. Также в стране зарегистрировали 17 пациентов с бессимптомным течением заболевания.

Как сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, всего в Китае насчитывается 329 бессимптомных случаев коронавируса (97% – завозные).

Порядка 43% инфицированных, относящихся к этой категории и находящихся под постоянным наблюдением врачей, выявлены в южной провинции Гуандун, 13% – в провинции Фуцзянь (восток), примерно по 6% – в провинциях Хэбэй (север), Сычуань (юго-запад) и Шаньдун (восток). Туда периодически прибывают носители вируса из-за границы.

За последние 24 часа летальных исходов от COVID-19 не зафиксировано, показатель смертности составляет 5,44% (умерли свыше 4,6 тыс. человек). В местных медицинских учреждениях находятся 180 пациентов с коронавирусом (за минувший день выздоровели 18 человек), только у двух заболевание протекает в тяжелой форме.

Согласно статистике, в материковой части Китая вылечились 94,34% заболевших. Число заразившихся с декабря 2019 года превысило 85,1 тыс. За последние семь дней выявлено 86 активных случаев (средняя динамика сокращения числа пациентов в больницах за неделю составила порядка 3,6% в сутки).

Органы эпидемиологического контроля КНР успешно отслеживают поток пассажиров, приезжающих из других стран. За время пандемии они зарегистрировали 2585 инфицированных, прибывших из-за границы, из них 2408 – поправились.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае сообщили о прорыве в разработке вакцины от COVID-19.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!