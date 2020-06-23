В Китае, несмотря на пандемию, стартовал фестиваль поедания собак. Фото и видео с рынка 18+

В городе Юйлинь провинции Гуанси на юге Китая начался ежегодный 10-дневный фестиваль собачьего мяса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Жуткое событие стартовало несмотря на пандемию COVID-19 и то, что министерство сельского хозяйства КНР исключило собак из списка животных, разводимых на мясо, передает Daily Mail. Издание поделилось фото и видео фестиваля (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что фестиваль отмечает летнее солнцестояние и обычно привлекает тысячи посетителей.

"Фестиваль собачьего мяса в этом году такой же, как и раньше", – сказала Ду Юйфэн, китайская защитница прав животных, которая была в Юлине вместе с шестью другими активистами, протестующими против события.

По словам Ду, главный торговый центр города по продаже собачьего мяса – рынок Донгко – был занят в выходные дни, когда "мясники укладывали собак в ряд на прилавках, чтобы рубить".

Фестиваль собачьего мяса. Источник: Daily Mail

"Один из наших активистов из провинции Цзянсу притворился покупателем и спросил одного мясника, есть ли у них живые собаки. Мясник сказал, что они убили всех собак дома, а не здесь", – рассказала она. При этом на рынке в Наньнине живых собак забивали в грязные клетки, чтобы убивать их по заказу.

Активистку также возмутило то, что организаторы полностью проигнорировали вспышку коронавируса ради финансовой выгоды.

Фестиваль собачьего мяса. Источник: Daily Mail

Подчеркивается, что продавцы, участвовавшие в фестивале, не использовали маски, социальная дистанция также была нарушена.

Полицейские патрулировали место сбора, однако фестивалю не препятствовали.

Активисты в свою очередь передали властям петицию с требованием запрета фестиваля.

Осторожно, кадры 18+!

Фестиваль собачьего мяса. Источник: Daily Mail

Фестиваль собачьего мяса. Источник: Daily Mail

Фестиваль собачьего мяса. Источник: Daily Mail

Фестиваль собачьего мяса. Источник: Daily Mail

Фестиваль собачьего мяса. Источник: Daily Mail

Фестиваль собачьего мяса. Источник: Daily Mail

Фестиваль собачьего мяса. Источник: Daily Mail

Фестиваль собачьего мяса. Источник: Daily Mail

Фестиваль собачьего мяса. Источник: Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые спрогнозировали, что вторая волна пандемии COVID-19 в случае существенного массового ослабления карантина может начаться уже в конце августа или в начале сентября. При этом вирус вряд ли ослабнет.

Британские вирусологи также заявили, что снятие карантина может стать главным спусковым крючком новой вспышки коронавируса.