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2 июня • обновлено в 22:21
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В Китае сотрудников фирмы за плохую работу наказали поеданием червей. Видео

1.6т
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В Китае сотрудников фирмы по дизайну интерьера наказали за невыполнения плана продаж поеданием живых червей.

Это произошло в городском округе Бицзе, пишет Daily Mail. Соответствующее видео журналистам прислал один из работников этой фирмы (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

В Китае сотрудников фирмы за плохую работу наказали поеданием червей

На записи видно, что женщина держит в руках салфетку с извивающимся червем, а вторая берет что-то, кладет в рот и запивает водой.

Отмечается, что можно было и другими способами искупить свою вину, заплатить штраф в размере 500 юаней (около 2 тысяч гривен) или купить завтрак для всех коллег. Также среди наказаний глотание небольшой живой рыбы и чистка туалета.

Сотрудник фирмы уточнил, что поедание червей в качестве наказания прописано даже в договоре, который подписывали все работники.

Власти начали расследование инцидента, а сотрудники фирмы начали получать угрозы от начальства.

Как сообщал OBOZREVATEL, в одесской школе произошел скандал из-за еды, которой кормили учеников. В супе обнаружили червей.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Китай
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