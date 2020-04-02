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2 апреля • обновлено в 14:53
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В Китае снова ввели карантин из-за второй волны коронавируса

7.2т
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В округе Цзя китайской провинции Хэнань объявили о запрете на въезд и перемещение людей после нескольких новых случаев обнаружения коронавируса COVID-19.

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Как пишет Daily Mail, тесты трех местных врачей дали положительный результат на коронавирус, несмотря на отсутствие у них каких-либо симптомов.

На дорогах в округе Цзя установили блокпосты

На дорогах в округе Цзя установили блокпосты

Власти закрыли въезд и выезд из округа, в котором проживает около 570 тыс. человек, а также остановили движение общественного транспорта и такси.

Кроме того, жителям не разрешается покидать свои дома для выхода на работу, если у них нет разрешения.

Хэнань является третьей по численности населения (более 109 млн человек) провинцией материкового Китая.

Как писал OBOZREVATEL, 29 марта китайские власти заявили, что распространение коронавируса внутри страны в целом удалось остановить.

30 марта в Китае не зафиксировали ни одного случая смерти от COVID-19 и не выявили новых больных.

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Тема
Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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