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9 июня • обновлено в 11:10
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В Китае сказали, когда будет готова вакцина против коронавируса

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Китай может выпустить первые вакцины для "экстренного использования" против коронавируса нового типа уже осенью 2020 года.

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Об этом заявил доктор Чжун Наньшань, назначенный руководителем по борьбе страны с COVID-19. Его слова цитирует Daily Mail.

По мнению эпидемиолога, изначально предложенный британским правительством способ борьбы со смертельной болезнью – путем обретения коллективного иммунитета – стоил слишком многих жизней. Поэтому врач считает, что пандемию следует преодолевать именно с помощью массовой вакцинации.

В Китае сказали, когда будет готова вакцина против коронавируса

"Стране нужно, чтобы от 60 до 70 процентов ее населения были инфицированы для приобретения коллективного иммунитета. Если это так, семь процентов из них умрут от коронавируса", – подчеркнул доктор Чжун.

Он добавил, что такой подход может привести к смерти от 30 до 40 миллионов человек. Правда, не уточнил, откуда взял эти цифры. Но все же 83-летний эксперт по COVID-19 в Китае настаивает на вакцинировании населения.

"Некоторые из вакцин могут быть использованы в чрезвычайных ситуациях, возможно, к концу этого года. Мы верим, что это будет осенью или зимой 2020-го", – резюмировал доктор Чжун.

Другие китайские вирусологи также заявляют, что их страна возглавляет мировые усилия по разработке вакцин против COVID-19. Но подчеркивают, что для этого нужно время – поскольку лекарство будет использоваться для здоровых людей, исследователи хотят убедиться, что разрабатываемая ими вакцина безопасна и эффективна.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп заявил, что они подготовили два миллиона доз вакцины от COVID-19, но чиновники отказались комментировать эту информацию.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Китай
Тег
вирус
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