В Китае рухнула гостиница с больными коронавирусом: число погибших возросло до 20

Число погибших в результате крушения пятиэтажной гостиницы с больными коронавирусом в городе Цюаньчжоу, что в провинции Фуцзянь, возросло до 20.

Об этом сообщило информационное агентство afp. Как рассказали в Министерстве гражданской защиты страны, под завалами по-прежнему находятся десять человек. 41 человека удалось спасти.

Напомним, катастрофа произошла 7 марта. Всего во время крушения здания внутри находился 71 человек. Из них 58 были помещены туда на карантин. По данным местных СМИ в тот же день спасателям удалось изъять 35 человек из-под завалов.

Число погибших при крушении гостиницы в Китае возросло до 20 Скриншот

На первом этаже отеля в течение нескольких недель проводились ремонтные работы. Ответственность за несчастный случай до сих пор никто не понес. Причина обрушения здания выясняется.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 10 марта в мире зафиксировано уже более 113 тысяч больных китайским коронавирусом, умерли больше 4000 человек.

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