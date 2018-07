В Китае прогремел взрыв на химзаводе: десятки погибших

В Китае произошел взрыв в промышленном парке в юго-западной провинции.

По последним данным, на воздух взлетел химический завод. В результате погибли 19 человек, еще 12 получили ранения, сообщает Reuters.

Позже СМИ уточнили, что взрыв прогремел в городе Ибинь в провинции Сычуань.

At least 19 people killed, 12 others injured in explosion at industrial park in Yibin City, southwest #China 's #Sichuan Province;cause under investigation pic.twitter.com/cXBb7IhMtH

Breaking: Massive blast at a chemical plant in China leaves at least 19 dead and 12 others injured. The cause of the explosion is under investigation. pic.twitter.com/PRbzfzgslD