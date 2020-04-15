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15 апреля • обновлено в 12:53
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В Китае подтвердили новый путь передачи коронавируса: заразиться может любой

12.1т
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Новое исследование ученых из известного на весь мир китайского города Ухань показало, что коронавирус широко распространяется на этажах медучреждений, где лечат пациентов с COVID-19.

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Хотя концентрация вируса была самой большой в отделениях интенсивной терапии, общие отделения, даже те, где нет таких пациентов, также показали положительные результаты такого тестирования. Об этом сообщает News4Jax.

Согласно исследованиям, по сравнению с другими вирусами, COVID-19 прочно "держится" на поверхности пола. Ученые утверждают, мол, сила притяжения и воздушный поток приводят к тому, что большинство капель вируса опускается именно на землю.

В Китае подтвердили новый путь передачи коронавируса: заразиться может любой

В частности, половина образцов с подошвы обуви медицинского персонала отделения интенсивной терапии показали наличие на них COVID-19. В результате исследователи пришли к выводу, что подошва медицинского персонала может быть носителем коронавируса.

В Китае подтвердили новый путь передачи коронавируса: заразиться может любой

В связи с этим ученые настоятельно рекомендуют людям продезинфицировать подошвы обуви перед выходом из палат, где находятся пациенты с COVID-19.

Подчеркнем, что исследование было проведено в двух больницах в Ухане с 19 февраля по 2 марта. Ученые собрали образцы воздуха в помещении, а также с пола, обуви, компьютерных мышек, мусорных баков, перил лестницы, средств индивидуальной защиты (СИЗ) и других поверхностей.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка в Италии Марианна Суренович, которая опубликовала советы итальянского Минздрава, отметила, что риск занести коронавирус COVID-19 через подошву обуви есть, но он очень незначителен.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Исследование ученых Коронавирус
Место
Китай Ухань
Теги
вирус медики
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