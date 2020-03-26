В Китае нашли первую зараженную коронавирусом: что о ней известно

Продавщица креветок на рынке морепродуктов "Хуанань" в китайском Ухане была первым человеком, у кого подтверждили заражение коронавирусом COVID-19.

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Как пишет шанхайская газета The Paper, из 27 человек в списке первой группы зараженных 24 имели отношение к рынку "Хуанань", из них четверо были членами одной семьи.

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Самый первый случай заражения был установлен 11 декабря. Это была женщина по фамилии Вэй, занимавшаяся продажей живых креветок. У нее была отмечена повышенная температура тела. Торговка креветками длительное время жила поблизости от рынка, где она обратилась в амбулаторный пункт медицинской помощи.

Однако до сих пор неизвестно, была ли Вэй "нулевым пациентом".

Первым заразившимся, не связанным с рынком "Хуанань" и не имевшим дела с живыми морепродуктами, стал мужчина по фамилии Чэнь, работавший в бухгалтерии неназванной компании. Он заболел 16 декабря. Каким образом он заразился установлено не было.

В целом истории первых выявленных в Китае зараженых коронавирусом не проясняют вопрос об источниках заболевания, изучение его первопричин продолжается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 57-летнему продавцу морепродуктов из Уханя, которая одна из первых подхватила коронавирус, удалось вылечиться.

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