В Китае взорвался бензовоз и пролетел над домами: 9 погибших, сотни пострадавших. Фото и видео 18+

На востоке Китая взорвался грузовик, который перевозил цистерну с горючим, в результате чего погибли 9 человек и более сотни получили ранения.
Инцидент произошел на трассе "Шэньян-Хайкоу" в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16:40 по местному времени (11:40 по Киеву), сообщает CCTV Asia Pacific (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).
Twitter CCTVAsiaPacific
Авария произошла после столкновения бензовоза со стоящим впереди автомобилем.
По последним данным погибли по меньшей мере 9 человек, еще более 100 получили ранения.
Twitter CCTVAsiaPacific
Также взрыв повредил некоторые дома и здание фабрики, а цистерна отлетела на несколько сотен метров, перелетев через трех и четырехэтажные здания.
Twitter CCTVAsiaPacific
Пока неизвестно, что стало причиной взрыва и что именно перевозилось в цистерне.
Twitter CCTVAsiaPacific
(Видео Telegram 360tv)
(Видео Telegram 360tv)
(Видео Telegram "Инсайдер UA")
Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Корее в феврале произошли сразу две масштабные аварии в тоннеле скоростного шоссе. В результате погибли три человека и еще 43 пострадали.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся