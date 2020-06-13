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13 июня • обновлено в 18:53
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В Китае взорвался бензовоз и пролетел над домами: 9 погибших, сотни пострадавших. Фото и видео 18+

5.3т
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На востоке Китая взорвался грузовик, который перевозил цистерну с горючим, в результате чего погибли 9 человек и более сотни получили ранения.

Инцидент произошел на трассе "Шэньян-Хайкоу" в уезде Вэньлин городского округа Тайчжоу около 16:40 по местному времени (11:40 по Киеву), сообщает CCTV Asia Pacific (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Китае взорвался бензовоз и пролетел над домами: 9 погибших, сотни пострадавших

Twitter CCTVAsiaPacific

Авария произошла после столкновения бензовоза со стоящим впереди автомобилем.

По последним данным погибли по меньшей мере 9 человек, еще более 100 получили ранения.

В Китае взорвался бензовоз и пролетел над домами: 9 погибших, сотни пострадавших

Twitter CCTVAsiaPacific

Также взрыв повредил некоторые дома и здание фабрики, а цистерна отлетела на несколько сотен метров, перелетев через трех и четырехэтажные здания.

В Китае взорвался бензовоз и пролетел над домами: 9 погибших, сотни пострадавших

Twitter CCTVAsiaPacific

Пока неизвестно, что стало причиной взрыва и что именно перевозилось в цистерне.

В Китае взорвался бензовоз и пролетел над домами: 9 погибших, сотни пострадавших

Twitter CCTVAsiaPacific

(Видео Telegram 360tv)

(Видео Telegram 360tv)

(Видео Telegram "Инсайдер UA")

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Корее в феврале произошли сразу две масштабные аварии в тоннеле скоростного шоссе. В результате погибли три человека и еще 43 пострадали.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Китай
Тег
ДТП
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