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2 сентября • обновлено в 17:58
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В Китае мужчина с ножом напал на школьников: подробности ЧП

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В понедельник, 2 сентября, в первый учебный день в центральном Китае неизвестный напал с ножом на учеников начальной школы, в результате чего пострадали минимум 10 детей.

Об этом пишет South China Morning Post. ЧП произошло в городе Байянпин провинции Хубэй.

После нападения злоумышленник был задержан. В полиции сообщили, что ранее он уже отбывал наказание в тюрьме.

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В Китае мужчина с ножом напал на школу

В Китае мужчина с ножом напал на школу

adme.ru

Пресс-секретарь центральной больницы Эньши подтвердила, что многие из раненых учеников находились там, не уточняя данных об их состоянии.

Отмечается, что подобные нападения на школьников – с ножом или молотком – в Китае не редкость. Преступники зачастую руководствуются желанием отомстить за что-то обществу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2018 года в уезде Мичжи китайской провинции Шэньси мужчина напал на школу. Семеро учеников погибли, еще 12 получили ранения.

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Место
Китай
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