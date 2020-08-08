В Китае еще один человек умер от чумы: введен повышенный уровень опасности

В Китае еще один человек умер от чумы.

В городе Баян-Нур (Китай) зарегистрирован летальный случай из-за заражения чумой.

Как сообщает региональный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения в городе до конца 2020 года ввели повышенный уровень реагирования на эпидемиологическую опасность, передает ТАСС.

Отметим, что ранее местные власти автономного района Внутренняя Монголия, где располагается Баян-Нур, сообщили, что в другом городе Баотоу один человек скончался от кишечной формы чумы. Всех лиц, которые контактировали с умершим отправили на карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Монголии 15-летний подросток умер от заражения бубонной чумой.

Добавим, что в мае 2019 года в Монголии был объявлен карантин из-за вспышки бубонной чумы, от которой погибли два человека.

Также во Всемирной организации здравоохранения заявили, что бубонная чума, случаи которой зафиксировали в Китае, свойственна этому региону и поддается лечению.