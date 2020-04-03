В Китае заявили о десятках новых больных коронавирусом: объявлен национальный траур

В Китае снова заявили о росте заболеваемости коронавирусом – за сутки заразился 31 человек и еще 4 погибли.

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Под медицинским наблюдением остаются еще 1027 бессимптомных зараженных. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщает государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР.

Выздоровели за день 163 пациента. Всего сообщается о 81 тысяче 620 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе болеют 1727 человек (379 человек находятся в тяжелом состоянии), 76 тысяч 571 человек выписан из больниц, 3322 скончались.

В Китае заявили о десятках новых больных коронавирусом

За сутки семь случаев были переквалифицированы из бессимптомных в подтвержденные, так как у пациентов стали проявляться симптомы.

В провинции Хубэй не обнаружено новых случаев, однако стало известно, что все 4 новых смерти произошли в городе Ухань.

Сразу после введения нового карантина в связи со второй волной пандемии объявили 4 апреля днем национального траура по жертвам коронавируса.

В Китае новая волна коронавируса

Как пишет агентство Xinhua, в этот день на зданиях китайских учреждений и иностранных посольств и консульств будут приспущены флаги. В КНР также отменят общественные развлекательные мероприятия.

С 10:00 по местному времени (04:00 по Киеву) в стране пройдут три минуты молчания. Также в память об умерших будут звучать гудки автомобилей, поездов, кораблей и сигнализация противовоздушной обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в округе Цзя китайской провинции Хэнань объявили о запрете на въезд и перемещение людей после нескольких новых случаев обнаружения коронавируса COVID-19.

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