Путин спасет? Чем оскандалился экс-президент Киргизии и что его ждет

В Киргизии в среду, 7 августа, стартовала спецоперация по задержанию экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, которая завершилась поздно ночью уходом спецназа. По состоянию на 13:00 8 августа, силовики вновь пытаются взять штурмом резиденцию.

Бывшего главу государства обвиняют в коррупционных деяниях, узурпации власти, фальсификации документов и других незаконных действиях. Если суд докажет его вину, Атамбаеву грозит пожизненный срок.

Кто такой экс-президент Киргизии и что сейчас происходит в стране – читайте в материале OBOZREVATEL.

Штурмом не взяли

Бывшего президента Киргизии обвиняют в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и других незаконных действиях.

Алмазбек Атамбаев

13 июня 2019 года парламент Киргизии сформировал комиссию по лишению неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. Депутаты подготовили и передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес бывшего главы государства.

25 июня 2019 года Генпрокуратура Киргизии поддержала часть обвинений. А через два дня парламент Киргизии лишил неприкосновенности Алмазбека Атамбаева.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту главы государства.

Спецназ приехал 7 августа к резиденции Атамбаева в киргизском селе Кой-Таш около семи вечера. Как оказалось, бывший президент трижды проигнорировал повестки на допрос, а по законам Киргизии после трех неявок на допрос правоохранительные органы имеют право принудительно привести свидетеля.

Спецназ у дома Атамбаева

У дома экс-президента правоохранители натолкнулись на сопротивление со стороны сторонников Атамбаева, спецназ был вынужден стрелять резиновыми пулями и применить шумовые гранаты.

В результате столкновений, по состоянию на утро 8 августа, пострадало 43 человека, от огнестрельного ранения погиб боец спецназа. А начальник милиции Чуйской области Киргизии Самат Курманкулов впал в кому, после того как кто-то из протестующих проломил ему голову камнем.

Столкновения между спецназом и сторонниками Атамбаева

Уже ночью 8 августа спецназ все же оставили Кой-Таш и снял окружение, так и не арестовав экс-президента. На экстренном заседании Совета безопасности, созванным президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым, глава государства заявил, что Атамбаев грубо нарушил законы и Конституцию страны, оказав вооруженное сопротивление властям.

Ранее Атамбаев признался, что вел стрельбу по атакующим его дом бойцам спецназа.

8 августа начался новый штурм резиденции бывшего президента . Около 15:30 (12:30 по киевскому времени) туда приехала новая колонна силовиков. Спустя час милиция начала постепенно приближаться к дому, окруженному несколькими сотнями сторонников Атамбаева.

В штабе Атамбаева сообщили, что между митингующими и правоохранителями возникли стычки. Оперативная передача информации осложняется перебоями со связью и интернетом.

Сторонники бывшего президента отменили митинг в Бишкеке и выехали для поддержки своих соратников в Кой-Таш.

Встреча с Путиным

Примечательно, что 24 июля Атамбаев посетил Кремль, где вместе с главой России Владимиром Путиным обсудил судьбу Киргизии. Более того, российский президент сам отправил спецборт в киргизский аэропорт за Атамбаевым.

По прилету обратно, на следующий же день, экс-президент сам заявил, что просил Путина надавить на Жээнбекова.

"Действующая власть должна вернуться в правовое поле. Она должна показать объективность при рассмотрении дел в судах, прекратить политическое преследование оппонентов. Мои сторонники должны получить возможность спокойно готовиться к выборам. Об этом Владимир Путин намерен поговорить с Сооронбаем Жээнбековым", – заявил Атамбаев.

При этом президент РФ сообщал, что не собирается вмешиваться во внутренние дела Киргизии, и даже призвал все политические силы сплотится вокруг действующего президента.

Впрочем, после неудачного штурма в России заявили, что Киргизия может рассчитывать на их помощь, а сам Путин внимательно отслеживает все новости, связанные с попытками ареста Атамбаева.

Алмазбек Атамбаев и Владимир Путин

При этом спецоперацию по задержанию экс-президента связали с предупреждением, которое за две недели до этого озвучил глава России Владимир Путин.после встречи с нынешним лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

"Я считаю, что Кыргызстан пережил уже несколько достаточно серьёзных внутриполитических потрясений. И на этом, на мой взгляд, нужно остановиться именно в интересах народа Кыргызстана", – сказал тогда Путин.

От маленького села до президента страны

Алмазбек Атамбаев родился 17 сентября 1956 в селе Арашан Фрунзенской области Киргизской ССР. В 1980 году окончил Московский институт управления имени Серго Орджоникидзе, а ныне – Государственный университет управления – по специальности инженер-экономист, организатор управления производством. После работал инженером, а затем ведущим экономистом на предприятиях министерства связи КССР.

В 1983 году стал референтом в президиуме Верховного совета Киргизии. А с 1987 по 1989 год занимал должность заместителя председателя Первомайского райисполкома г. Фрунзе, нынешнего Бишкека.

После, оставив все посты, занялся бизнесом. В 90-х годах Атамбаев возглавлял компанию "Кыргызавтомаш" и был председателем совета директоров промышленной группы "Форум". В 2004 году включён в топ-100 богатых людей Киргизии.

Алмазбек Атамбаев

В 1995 году стал депутатом Собрания народных представителей Жогорку Кенеша 2-го созыва, а в 2000 году баллотировался на пост президента Киргизии, где занял третье место.

После этого возглавлял министерство промышленности. А в 2007 году в течение нескольких месяцев был премьер-министром Киргизии. Второй раз Атамбаев возглавил правительство в 2010 году, после свержения президента Бакиева.

В 2011 году Атамбаеву удалось выиграть президентские выборы, на своем посту он пробыл 6 лет. В конце 2017 года его сменил Сооронбай Жээнбеков, после чего бывший президент возглавил Социал-демократическую партию Киргизии. В мае 2019 года Атамбаев сложил полномочия председателя СДПК и приостановил членство в партии.

Скандалы

За время своего президентства Атамбаева критиковали неоднократно. Чего только стоили его назначения на руководящие посты людей из обслуживающего персонала. Так, водитель экс-президента Икрамжан Илмиянов сделал головокружительную карьеру государственного чиновника и даже попал в топ-100 самых богатых людей Киргизии. Ещё один шофер – Эркин Сопоков, в 2012 году был назначен заместителем председателя налоговой службы Кыргызской Республики, а позже он стал консулом Кыргызской Республики в турецком городе Стамбул.

Еще один скандал был связан с личным телохранителем Атамбаева в еще допрезидентские времена – Эркином Мамбеталиевым, который проходил по делу об убийстве полковника МВД Киргизии Чыныбека Алиева в 2004 году. В 2006 году его обвинили в сопричастности к убийству депутата Жогорку Кенеша Жыргалбека Сурабалдиева.

По итогам в 2008 году Эркина Мамбеталиева обвинили в соучастии совершения восьми заказных убийств и 2-х покушениях на убийство, в составе преступного сообщества криминального авторитета Рыспека Акматбаева. Он был приговорен к пожизненному заключению.

Однако после прихода к власти Атамбаева, Бишкексикий горсуд решил пересмотреть дело по вновь открывшимся обстоятельствам. Что это были за обстоятельство никто не уточнил. В итоге Мамбеталиеву сменили меру наказания с пожизненного на 15 лет тюрьмы. Но и этот срок он не отсидел, суд тут же применил к бывшему спецназовцу амнистию и выпустил на свободу.

Алмазбек Атамбаев

В 2016 году Атамбаев провел референдум по внесению поправок в Конституцию, который был поддержан и проголосован парламентом. Однако журналисты, общественные активисты и правозащитники назвали данные изменения попыткой узурпации власти.

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В последний год правления Атамбаев отличился многочисленными гражданскими и уголовными судебными процессами против журналистов, активистов, оппозиционных политиков и правозащитников со стороны власти. В некоторых судебных процессах истцом выступает лично Атамбаев, представляет его интересы Генеральный прокурор Кыргызской Республики.

А в 2017 году активист Эдил Байсалов обнародовал информацию о возможной фальсификации и сокрытии информации о доходах Атамбаева.

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