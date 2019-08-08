В Киргизстане начался новый штурм резиденции экс-президента: первые подробности

В Киргизии в селе Кой-Таш 8 августа начался новый штурм резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Около 15:30 (12:30 по киевскому времени) туда приехала новая колонна силовиков.

Спустя час милиция начала постепенно приближаться к дому, окруженному несколькими сотнями сторонников Атамбаева, передает Kaktus.media с места событий.

В штабе Атамбаева сообщили, что между митингующими и правоохранителями возникли стычки. Оперативная передача информации осложняется перебоями со связью и интернетом.

Сторонники бывшего президента отменили митинг в Бишкеке и выехали для поддержки своих соратников в Кой-Таш.

Алмазбек Атамбаев tvc.ru

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