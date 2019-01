В Кении террористы устроил ад в роскошном отеле: 15 жертв, 30 раненых. Фото и видео теракта

В Кении в результате вооруженного нападения на отель в Найроби погибли 15 человек, по меньшей мере еще 30 получили ранения, в том числе - беременная женщина.

Как передает Repubblica, в роскошном офисно-гостиничном комплексе Dusit D2, где часто останавливаются туристы, политики и бизнесмены, 15 января прогремел взрыв, после чего началась перестрелка. Преступников было не менее шести. Вооруженные люди на машине сломали контрольно-пропускной пункт торгового центра Westlands, внутри которого находится отель, и начали беспорядочно стрелять в вестибюле.Осада длилась несколько часов.

Представитель Госдепа США заявил, что один из погибших – американец, один – британец и 11 – кеннийцев. Остальные погибшие были без документов.

Известно, что ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб" из Сомали.

Теракт в Кении Рейтерс

Теракт в Кении hivisasa

BREAKING: Somali armed group al-Shabab claim responsibility for attack in an upscale neighbourhood in the Kenyan capital, Nairobi. pic.twitter.com/erxTFpugMa — Al Jazeera News (@AJENews) 15 января 2019 г.

A gunfight is underway following a blast at Dusit Hotel and office complex in Nairobi's Riverside Drive. https://t.co/FFWd8tOHfZ — Horn Globe (@Horn_Globe) 15 января 2019 г.

Gunfire and explosion reported on 14 Riverside Drive off Chiromo Road, Nairobi, four cars destroyed; police on site https://t.co/OpoaIlEJaC pic.twitter.com/xAkYIYF37h — ktn (@KTNKenya) 15 января 2019 г.

