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В Кении террористы устроил ад в роскошном отеле: 15 жертв, 30 раненых. Фото и видео теракта

1.4тЧитать материал на украинском

В Кении в результате вооруженного нападения на отель в Найроби погибли 15 человек, по меньшей мере еще 30 получили ранения, в том числе - беременная женщина.

Как передает Repubblica, в роскошном офисно-гостиничном комплексе Dusit D2, где часто останавливаются туристы, политики и бизнесмены, 15 января прогремел взрыв, после чего началась перестрелка. Преступников было не менее шести. Вооруженные люди на машине сломали контрольно-пропускной пункт торгового центра Westlands, внутри которого находится отель, и начали беспорядочно стрелять в вестибюле.Осада длилась несколько часов.

Представитель Госдепа США заявил, что один из погибших – американец, один – британец и 11 – кеннийцев. Остальные погибшие были без документов.

Известно, что ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка "Аш-Шабаб" из Сомали.

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Теракт в Кении

Теракт в Кении

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Теракт в Кении

Теракт в Кении

hivisasa

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 января в столице Афганистана произошел страшный теракт. Погибли 4 человека, пострадали около 90, включая 23 детей.

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Место
Кения
Тег
теракт
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Комментарии на сайте не модерированы
васильевич василий
васильевич василий
В Кении скоро будет как на Укнраине
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