В Кении террористы захватили отель: есть погибшие

В столице Кении Найроби в результате взрывов в гостинично-офисном комплексе погибли три человека и еще один получил ранения.

Как передает издание ЕNCA, помимо двух взрывов на место происшествия также были слышны взрывы. Генеральный инспектор полиции Кении Джозеф Бойнетт заявил, что правоохранители рассматривают инцидент как теракт.

Сообщается, что группа экстремистов напала на здание с целью совершения ограбления, однако местные силовики уже провели операцию по зачистке здания и освобождению заложников.

Explosion in Nairobi, near Dusit hotel. Followed with countless gunshots... People running...

