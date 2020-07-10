В Казахстане вспыхнула неизвестная пневмония: Китай заявил о смертности выше, чем от COVID-19
В Казахстане было зарегистрировано 1772 случая смерти от пневмонии.
Посольство Китая предупредило, что в Казахстане вспыхнула "неизвестная пневмония" со смертностью, намного превышающей смертность от коронавируса (COVID-19).
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Как пишет Daily Mail, с середины июня в Атырауской и Актюбинской областях, а также в городе Шымкент произошли всплески случаев заболевания.
Министерство здравоохранения Казахстана сообщило, что в период с 29 июня по 5 июля зарегистрировано более 32 тыс. случаев пневмонии, а также 451 смертельный исход.
При этом китайское посольство заявляет, что в Казахстане в первой половине года было зарегистрировано 1772 случая смерти от пневмонии, в том числе 628 в июне, а некоторые жертвы были гражданами Китая.
Однако в посольстве не уточнили, почему называют пневмонию "неизвестной" или какую информацию они имеют о вспышке.
Китайские граждане в стране были предупреждены о необходимости принятия мер предосторожности, аналогичных COVID-19, таких как социальное дистанцирование и ношение масок.
Между тем, в Казахстане зарегистрировано 54 747 случаев коронавируса и 264 смерти от него.
Как сообщал OBOZREVATEL, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса.