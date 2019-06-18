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В Казахстане прокатилась волна протестов: тысячи задержанных. Все подробности, фото и видео

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В Казахстане, где прокатилась волна митингов из-за президентских выборов, полиция задержала в общей сложности около 4 тысяч человек.

Из них тысячу привлекли к административной ответственности. По информации МВД, протесты были организованы для дестабилизации ситуации в стране, Tengri new.

Массовые задержания были преимущественно в Алматы и Нур-Султане, а также в Актобе, Шымкенте, Уральске.

Министр внутренних дел республики Ерлан Тургумбаев заявил, что Генпрокуратура и МВД неоднократно предупреждали граждан о нарушении закон "О митингах, шествиях и демонстрациях", где четко прописана необходимость подачи заявки на проведение такого мероприятия.

Несмотря на то, что несанкционированные шествия продолжались, полицейским было приказано не использовать специальные средства - дубинки, слезоточивый газ и прочее.

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане

Tengri new

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане

Tengri new

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане

Tengri new

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане

Tengri new

"Применялась только физическая сила, чтобы локализовать данные конфликты. Было задержано около 4 тысяч граждан", - сказал министр.

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Причиной недовольства жителей Казахстана стали недавние выборы президента, на которых победил Касым-Жомарт Токаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Казахстане 9 июня прошли внеочередные выборы главы государства. Президентом стал Касым-Жомарт Токаев.

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Место
Казахстан
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Ну естественно, что это всё Вашингтонский обком организовал и лично В. Нуланд)
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Никто не хочет, чтобы было как на Украине.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Горелов Сергей, да вам до Украины еще расти-расти и не вырости
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